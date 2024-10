Franco Scurti

TERMOLI. Franco Rocco Scurti compie oggi i suoi primi 70 anni e gli auguri, stavolta, siamo noi a formularglieli. Consigliere comunale per diversi mandati, sia in maggioranza che opposizione, ha rappresentato quel modo di fare politica vicino alla gente. A lui, che negli ultimi tempi ha superato momenti difficili, l'augurio di tanti altri giorni come questo.