Antonio Francesco Oto

TERMOLI-MORRONE NEL SANNIO. Già componente, dal gennaio 2024, del team della società di consulenza aziendale e logistica: Opta con sede in Bologna, oggi nella sede universitaria della stessa città: Antonio Francesco Oto, ha conseguito la laurea magistrale in ingegneria gestionale. circondato dall'affetto di tanti amici, che in coro gli hanno intonato "sogna, ragazzo, sogna. Ti ho lasciato un foglio sulla scrivania, manca solo un verso a quella poesia puoi finirla tu".

Congratulazioni da papà e mamma che sono orgogliosi di te.