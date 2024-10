Laura Becci

PORTOCANNONE. Confetti rossi per Laura Becci, che si è laureata in Economia aziendale all'Università Gabriele D'Annunzio di Pescara.

“Congratulazioni per la tua laurea! Questo è solo l’inizio di un viaggio pieno di sfide, ma anche di grandi soddisfazioni. Hai dimostrato di avere la forza e il talento per arrivare lontano, e non vediamo l’ora di vedere tutte le meravigliose cose che realizzerai. Il tuo futuro è nelle tue mani!” Le tue amiche: Liliana, Martina, Agnese, Rossella, Federica, Cristina e Giovanna».