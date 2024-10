Carlo Scarati

TERMOLI. Compie oggi 60 anni e sembra sempre un eterno ragazzo (lo diciamo con un pochino di sana invidia), augurissimi a Carlo Scarati.

Per lui, dalla famiglia, giungono questi auguri, «Come te ci insegni sempre: l’età non si misura in anni. Ma in emozioni. Buon compleanno per i tuoi 60 anni da tua moglie Massimiliana e dai tuoi figli Francesco e Sebastiano».