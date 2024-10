Soleil Stelluto

TERMOLI. Soleil Stelluto compie 2 anni. Per lei un messaggio di auguri molto speciale:

«Sono passati 2 anni da quel bellissimo giorno in cui sei nata tu, una meraviglia di bambina; non ci credo che ne compi solo 2, perché per tutto quello che ci dimostri ogni momento, ogni istante, sembra che ne hai di più, stai molto avanti, sei un uragano, non puoi neanche immaginare l'amore, anzi Amore con la A Maiuscola, che proviamo per te.

Ci fermiamo qui, anche perché zia si sta emozionando troppo e il sol pensiero che in questo giorno non potremmo stare insieme per la lontananza, ci far stare male, va beh, ci rifaremo presto.

Buon compleanno amore nostro, ti amiamo alla follia, tantissimi auguri da tua zia Franca, zio Francesco, Carmen, Samuele e nonna Giuseppina».