In festa i 60enni a San Giuliano di Puglia

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Una generazione mitica, quella della classe del 1964: «Ci siamo riuniti a San Giuliano di Puglia in occasione di un compleanno speciale: quello dei 60 anni. abbiamo trascorso una brillante, gioiosa e spumeggiante giornata di festa, nel segno dei ricordi e della riflessione del tempo passato. Immensa gratitudine per tutti gli insegnamenti ricevuti dai nostri genitori, maestri e professori di ogni ordine e grado.

Un particolare ringraziamento riserviamo all'indimenticabile e stimato don Michele Sebastiano, nostro punto di riferimento negli anni della fanciullezza e della gioventù, che ci ha guidati e fatti maturare tutti insieme.

Ringraziamo anche don Pietro Cannella per l'aiuto prestato a noi e alle nostre famiglie in questo momento di crisi di valori religiosi e di mancanza di fede, nonché per aver officiato la santa messa in onore dei nostri compagni di classe che ci hanno preceduto in cielo: Michele, Vincenzo e Franco, che resteranno per sempre nei nostri ricordi più cari. Tanti auguri a noi della classe del 1964, a noi che siamo nati insieme alla Nutella, al fumetto Mafalda, e riprendendo una famosa canzone del '64, forse non abbiamo ancora l'età per compiere 60 anni! Noi del 1964, San Giuliano di Puglia, 05-10-2024».