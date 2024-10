Fabio D'Angelo

TERMOLI. Fabio D'Angelo oggi taglia il traguardo dei 30 anni: «Oggi è un giorno speciale per te e siamo orgogliosi per la bella persona che sei e per tutto quello che fai per noi! Che la vita possa regalarti infinite gioie, soddisfazioni e ancora tanti sorrisi.

Con tanto amore tanti auguri per i tuoi primi 30 anni dalla tua mamma, Veronica, Arianna e infinitamente dal tuo caro papà da lassù. Ti vogliamo bene!»

A Fabio gli auguri da parte della nostra redazione.