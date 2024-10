Carlo Cericola

TERMOLI. Carlo Cericola compie 60 anni. Per lui questo messaggio di auguri.

«Caro Carlo, auguri per i tuoi 60 anni! Un traguardo importante per te ma anche per chi ti sta intorno e che oggi ti celebra con questo pensiero. Con affetto tua moglie Luisa, i tuoi figli Nicola e Andrea, le tue cognate Concetta e Manuela con suo figlio Emanuel e suo marito Giuseppe e i tuoi suoceri Arnaldo e Liliana. Tanti auguri Carlo!»