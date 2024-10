Piera Di Lena

LARINO. Festa grande in casa Di Lena per i 18 anni di Piera. Un’emozione unica la sua nascita 18 anni fa, un’emozione oggi ancora più grande per i suoi cari che anche dalla nostre colonne hanno voluto rivolgerle un messaggio di auguri pieno d’amore.

“Buon diciottesimo compleanno amore nostro. Ti auguriamo di poter sempre trovare la forza di seguire i tuoi sogni ma anche la saggezza di fare le scelte giuste lungo il tuo cammino. Noi saremo al tuo fianco orgogliosi del tuo essere. Ti amiamo la tua mamma Sabrina, il tuo papà Giuseppe Antonio, tua sorella Nicole insieme ai nonni e agli zii. Auguri”.

Auguri alla neo maggiorenne Piera anche dalla nostra redazione!