Ilenia Perna

GUGLIONESI. Confetti rossi in casa Perna! Ilenia si è laureata presso l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara in Lettere Moderne, discutendo la tesi in Storia della Musica Moderna e Contemporanea dal titolo: "Il Falstaff di Verdi e Boito e le sue fonti".

«Che tu possa sempre trovare bellezza nelle parole e gioia nei tuoi passi, e che ogni sfida si trasformi in un’opportunità di crescita. Hai realizzato il tuo sogno, e siamo certi che continuerai a farlo anche in futuro.

Con tutta la nostra ammirazione, i tuoi genitori, tua sorella Erica, parenti e amici».