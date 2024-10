Caterina Calardo

CAMPOBASSO. Congratulazioni alla dottoressa Caterina Calardo per il brillante conseguimento della laurea magistrale con lode.

Alla presenza di genitori, fratelli e parenti, ieri 22 ottobre 2024, la dottoressa Caterina Calardo ha conseguito con grande successo la laurea magistrale presso l'Università degli Studi del Molise, ottenendo la votazione di 110 e lode.

Questo prestigioso traguardo rappresenta un giusto riconoscimento per l’impegno e la passione che Caterina ha dedicato al suo percorso di studi.

La neodottoressa ha discusso con professionalità la tesi dal titolo: "Progettazione di un museo innovativo dedicato alla pandemia da COVID-19 attraverso l'uso di tecnologie all'avanguardia e allestimenti coinvolgenti". Un progetto che si distingue per l’originalità e l’approccio innovativo, con l’obiettivo di creare uno spazio museale che stimoli la riflessione e il dibattito pubblico su un evento che ha segnato profondamente la nostra epoca.

Il museo, ideato per offrire un'esperienza immersiva e coinvolgente, utilizza tecnologie avanzate per raccontare la pandemia in modo educativo e stimolante, ponendo l’accento sull’importanza della memoria collettiva e della consapevolezza sociale.

A Caterina e alla famiglia Calardo giungano i migliori auguri da parte del presidente del Motoclub Jamm'Bell, Alfredo Potito, e di tutti i soci del club, di cui il padre della neolaureata è il vicepresidente.

Il Motoclub si unisce con orgoglio alle celebrazioni per questo importante traguardo e augura a Caterina un futuro ricco di successi.