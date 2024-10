Michela Picanza

SAN GIULIANO DI PUGLIA, Michela Picanza consegue la laurea in Scienze della Formazione Primaria.

Oggi, giovedì 24 ottobre 2024, presso l’Università degli Studi del Molise, Michela Picanza ha conseguito brillantemente la laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria. Ha discusso un’apprezzata tesi dal titolo "Educazione e identità femminile nell’Ottocento: forme e rappresentazioni della presenza femminile nella scuola".

Alla dottoressa una dedica piena di amore: "Congratulazioni per aver realizzato il tuo sogno che hai inseguito fin da bambina. I tuoi giocattoli preferiti erano: la lavagna e i gessetti bianchi e colorati. Oggi hai raggiunto una grande conquista. Il tuo percorso non è stato sempre facile. Hai dimostrato non solo a noi, ma anche al tuo papà che ti guarda da lassù e che più di tutti sarebbe orgogliosissimo di te, che con passione e determinazione ce l’hai fatta. Ora vivi questo traguardo serenamente e con gioia. Ti vogliamo bene e ricorda che saremo sempre al tuo fianco. Da mamma Rosalba, tua sorella Sonia e Ennio".