Antonella Buonagurio

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Laurea in Trade e Consumer Marketing per Antonella Buonagurio presso l'Università di Parma.

Per lei questo messaggio di auguri: «Congratulazioni per la tua laurea. Questo è solo l'inizio di un viaggio straordinario, dove le tue abilità e il tuo impegno saranno le chiavi del successo. Ricorda sempre che ogni sfida è una opportunità di crescita e che hai dimostrato di essere pronta a superarle. Congratulazioni, dottoressa, sempre al tuo fianco per sostenerti. La tua famiglia, Alessandro e dalla tua amica speciale Mariella».