Ryan Anzivino

GUGLIONESI. Ryan Anzivino compie due anni, questo il messaggio di mamma Flavia e papà Antonio.

«Ti guardiamo crescere, ogni giorno di più. E nel nostro cuore nascono speranze per il tuo futuro. Vogliamo che il mondo sia gentile con te, che tu possa volare sempre libero. Ti auguriamo forza e saggezza ma ti auguriamo soprattutto di trovare la felicità nelle piccole cose. Che ogni passo che farai ti porti più vicino ai tuoi sogni, e che ogni sfida ti renda solo più forte. Non possiamo sapere cosa ti riserverà il futuro, ma sappiamo che sarai sempre pronto e forte ad affrontarlo. E dietro di te ci saranno sempre mamma e papà. Ti amiamo fino alla luna e ritorno. Buon compleanno amore della nostra vita.

Anche un secondo messaggio per lui: «Auguri bambolotto mio per i tuoi 2 anni. Per il tuo secondo compleanno: ti auguro che tutta la tua vita sia quella splendida favola che i tuoi genitori sognano per te e che noi tutti ti auguriamo! buon compleanno a te, che hai ancora tutta la vita davanti».