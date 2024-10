Siria Brunetti

TERMOLI. Oggi la santa cresima di Siria Brunetti, alle 18.30 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo.

«Cara Siria possa Dio darti oggi:

Per ogni tempesta un arcobaleno per ogni lacrima un sorriso per ogni affanno una promessa una benedizione per ogni prova per ogni problema della vita un amico fedele con cui condividerlo per ogni sospiro una dolce canzone... e una risposta a ogni preghiera.

Un augurio senza fine, affinché la gioia di oggi ti accompagni lungo la vita, auguroni di cuore per la tua cresima dalla tua best friend "Melissa", Pamela e family...»