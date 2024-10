Melissa Palladino

TERMOLI. Melissa Palladino riceverà la parola di Dio stasera, alle 18.30, in occasione della cresima alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo.

«Ti sei fatta grande e anche la tua fede cresce hai raggiunto un'altra tappa fondamentale della tua vita: possa Dio darti oggi:

Per ogni tempesta un arcobaleno, per ogni lacrima, un sorriso, per ogni affanno una promessa, una benedizione per ogni prova, per ogni problema della vita un amico fedele con cui condividerlo, per ogni sospiro una dolce canzone.

E una risposta a ogni preghiera, non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore, auguri per la tua cresima che la luce della fede brilli sempre dentro il tuo cuore, un augurio senza fine, affinché la gioia di oggi ti accompagni lungo la vita.

Auguroni cuore mio, dalla tua mamma che ti ama infinitamente».