Nathan Tolo

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Venerdì scorso, 25 ottobre 2024, laurea magistrale per Nathan Tolo in Master of Science in Accounting, Financial Managment and Control, conseguita presso l'Università Luigi Bocconi di Milano con la votazione di 110 e lode, discutendo una tesi dal titolo: "A Marked - Based Analysis of Revenue Alignment".

"Auguri sei il nostro orgoglio", la tua famiglia.