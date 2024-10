Maria Di Gioia e Pasquale Aurelio

CHIEUTI. Dodici anni di matrimonio tra Maria Di Gioia e Pasquale Aurelio. Questo il messaggio che Pasquale dedica alla moglie per il loro anniversario.

«La felicità è un bene raro quanto prezioso, di cui tu mi hai fatto dono il giorno in cui per caso ci siamo incontrati. Dopo tanti anni passati insieme mi basta ancora solo un tuo sorriso al mattino per essere felice tutto il giorno Buon anniversario Amore mio».