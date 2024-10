Enzo Silvestri

COLLETORTO. Enzo Silvestri spegne cinquanta candeline, tantissimi auguri.

In questo giorno speciale c'è solo una parola che vogliamo condividere con te, una parola che racchiude tutto il nostro amore e il senso della nostra famiglia: grazie. Sei un papà e un marito sempre generoso e disponibile, un punto di riferimento per tutti. I tuoi cinquant'anni sono così occasione per esprimere la nostra gratitudine insieme a tutti i parenti e alle persone che ti stimano e ti vogliono un mondo di bene. Buon compleanno! Antonella, Saverio e Corinne.