Pasquale Di Salvio

GUGLIONESI. Pasquale Di Salvio spegne 76 candeline. Per lui una dedica speciale.

«Le candeline sulla tua torta non potranno mai illuminare quanto hai illuminato le nostre vite.

Ciò che nella vita rimane, non sono i doni materiali, ma i ricordi dei momenti che hai vissuto e ti hanno fatto felice. La tua ricchezza non è chiusa in una cassaforte, ma nella tua mente. È nelle emozioni che hai provato dentro la tua anima».

Buon compleanno dalla moglie Annamaria, dal figlio Adamo, dai nipoti Daniele, Livia e Annamaria, insieme ad Alberta e Giada.