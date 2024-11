Antonella Mele

COLLETORTO. Antonella Mele consegue con lode la Laurea Magistrale in Scienze Biotecnologiche, degli Alimenti e della Nutrizione Umana.

Un percorso di studi affrontato con impegno, merito, passione e amore per il proprio lavoro in una dimensione di continua crescita. Giovedì 7 novembre 2024, all'Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturale e Ingegneria – Antonella Mele ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienze Biotecnologiche, degli Alimenti e della Nutrizione Umana con una votazione di 110 su 110 e lode.

Dopo la prima laurea magistrale in Tecniche diagnostiche, la dottoressa ha discusso un'apprezzata tesi sperimentale in tossicologia e integratori alimentari dal titolo “Il Monitoraggio Terapeutico dei Farmaci Immunosoppressori: studio sulle Differenze di Genere”, relatrice Prof.ssa Maria Grazia Morgese, correlatrice Dott.ssa Giuseppa Achille. Ad Antonella congratulazioni e auguri di ogni bene dai genitori Cosimo e Pina, da Antonio, dal fratello Davide con Angela, da tutti i parenti, dai colleghi dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce e dagli amici con un pensiero speciale dalla nonna Teresa e dalla nipotina Giulia. Ad maiora semper!