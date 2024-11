Luca Socci

TERMOLI. «Gli studi alimentano la giovinezza e rallegrano la vecchiaia» (citazione di Cicerone).

«Luca, complimenti per l'ottima votazione ottenuta per il conseguimento della laurea in economia e commercio, presso l'Università di Pescara. L'impegno e la costanza, aggiunti all'energia e al sorriso che ti contraddistinguono, ti hanno fatto raggiungere in fretta questo primo traguardo, perché siamo certi che ne raggiungerai tanti altri. Ad maiora semper! Tanti auguri dai nonni Maria e Vittorio».