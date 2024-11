Federica Scutti

GUGLIONESI. Buon compleanno a Federica Scutti che oggi, venerdì 15 novembre, spegne 23 candeline.

«In questo giorno così speciale, vogliamo dirti quanto sei unica e meravigliosa.

23 anni sono un traguardo bellissimo, un’età in cui si guarda al futuro con speranza e si vive il presente con consapevolezza. Sei una giovane donna incredibile, piena di energia, talento e una determinazione che ammiriamo ogni giorno di più.

Vedere come cresci e affronti la vita con il tuo spirito positivo e la tua forza ci riempie di orgoglio. Ogni passo che fai ti porta più vicina a realizzare i tuoi sogni e noi non possiamo fare a meno di sostenerti e credere in te, sempre.

Ti auguriamo di vivere questo nuovo anno con il cuore aperto alle opportunità, di circondarti di amore e di non smettere mai di credere in te stessa. Che ogni giorno ti porti una nuova possibilità per brillare ancora di più.

Ti auguriamo un futuro ricco di sogni da realizzare, di risate contagiose e di amore infinito. Che tu possa continuare a brillare con la stessa luce che oggi ci fa sentire così orgogliosi di te. Sei un dono prezioso.

In questo giorno speciale, siamo sicuri che anche la nonna, che ci guarda da lassù, è felice di vederti così forte e splendida. Lei veglia su di te con amore e orgoglio, e credo che sia sempre lì, nel profondo del cuore, a guidarti nei momenti più difficili, proprio come faceva quando era al nostro fianco. Sarai sempre la sua “ballerina” più preziosa.

Buon compleanno, con tutto l'affetto che il cuore può contenere. Ti vogliamo un mondo di bene!».

Buon compleanno da tutti noi, da mamma Stefania, da papà Antonio, da tuo fratello Andrea, zia Alberta e dalla big family sparsa tra Molise e Abruzzo.