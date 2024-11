Debora Cimaglia

GUGLIONESI. Debora Cimaglia spegne 30 candeline, per lei gli auguri speciali dalla mamma, dal papà e le sorelle Morena e Alysia.

«Raggiunti i trent’anni puoi guardarti indietro e ridere delle ingenuità del tuo passato, ma puoi soprattutto guardare al futuro per realizzare i tuoi desideri da grande. Ti auguriamo una giornata piena di sorrisi, amore e sorprese, e un anno ricco di avventure straordinarie. Speriamo che tu possa continuare a splendere, a ispirare chi ti sta intorno e a realizzare tutto ciò che desideri. Buon compleanno Debora, da mamma e papà, e dalle tue sorelle Morena e Alysia».

Per lei gli auguri anche dalla sua amica Flavia Viola.

"Tantissimi auguroni di buon compleanno alla metà del mio cuore. Oggi entri negli ENTA, mi troverai sempre al tuo fianco. Che tu possa avere sempre il vento in poppa, Che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle. Ti voglio bene amica mia".