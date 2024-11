Paolo Caporicci

TERMOLI. Confetti rossi per Paolo Caporicci, che si è laureato in Ingegneria industriale all'Università E-Campus di Novedrate (provincia di Como).

«Congratulazioni dottor Paolo Caporicci! Dopo anni di studio, sacrifici e impegno finalmente sei arrivato a indossare la tanto desiderata corona d'alloro! Hai lavorato duramente per questo giorno e ora finalmente puoi raccogliere i frutti del tuo lavoro... sii tanto fiero di te! Ricorda però che la laurea non è un "traguardo" ma una "partenza" perché "il successo è la somma di tanti piccoli sforzi ripetuti giorno dopo giorno"! Sappi che questo è un momento di gioia e di orgoglio non solo per te ma anche per noi che ti vogliamo bene e ti auguriamo con tutto il cuore che la "partenza" di oggi sia solo l’inizio di una vita piena di soddisfazioni e realizzazioni! Buona Vita e "Ad majora semper"!»