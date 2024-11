Maria Porreca

TERMOLI. Un traguardo agognato e meritato, da chi da sempre lavora per sostenere la sua famiglia. Oggi va in pensione la signora Maria Porreca e a lei giunge il messaggio da parte di figli e nipoti:

"Dopo di tanti sacrifici per noi figli, andrai in pensione", anche nel ricordo di chi non c'è più come suo marito.

"Mi dedicherò ai nipoti, prenderò il posto di vostro padre che non è potuto stare con loro, non vedeva l'ora dì fare il nonno".