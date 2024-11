Angelo Nicola Ferrante

TERMOLI. Un compleanno specialissimo, passateci il superlativo, per Angelo Nicola Ferrante, che oggi ha festeggiato i suoi 13 anni in un luogo particolare, il Vaticano, al seguito della famiglia nell'incontro con Papa Francesco riservato al mondo ittico. Per lui, anche la carezza del Pontefice. Un abbraccio al neo 13enne da mamma Fulvia, da papà Enzo e dalla sorellina Giorgia, nonché dalla delegazione termolese.