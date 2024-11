Giuseppe Sebastiano

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Giuseppe Sebastiano compie oggi 50 anni, per lui una dedica speciale.

«Ed è arrivato il tuo 50° compleanno papà, non sono mai stato bravo con le parole, ma oggi posso dire ad un papà e marito speciale come te, ad un papà che non ci fa mancare niente, ad un papà lavoratore, al mio maestro di vita, al nostro super eroe tanti, tanti auguri di buon compleanno dalla tua grande famiglia».