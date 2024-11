Concetta Figliola

SAN MARTINO IN PENSILIS. Concetta Figliola consegue la laurea in Mediazione Linguistica.

La dottoressa Concetta Figliola ha conseguito la laurea in Mediazione Linguistica presso International Studies College SSML di Campobasso. “La strada è stata lunga e piena di difficoltà, ma tu hai scelto di non mollare e di non farti scoraggiare, lavorando sodo con grande forza e determinazione, il tuo impegno è stato premiato". Tantissimi auguri da Giovanni, Carola, Paolo e tutta la famiglia. Ad maiora semper!