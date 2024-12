Chloe Ciarrocchi

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Chloe Ciarrocchi oggi compie 10 anni: «Al nostro uragano Chloe, 10 anni fa sei arrivata cambiando la via mia e di papà come vero e proprio uragano!!!! Sei determinata, testarda, instancabile, piena di entusiasmo e riesci in ogni cosa che fai! Continua sempre così non cambiare mai! Auguri Chloe, piccola campionessa, per i tuoi 10 anni da mamma, papà e il fratellino Nicolas».