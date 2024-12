Adamo Di Salvio

GUGLIONESI. Buon compleanno ad Adamo Di Salvio che oggi spegne 52 candeline.

«Casa non è dove dormi. Casa è la pelle di chi, quando ti abbraccia, ti fa sentire al posto giusto. Sei la persona che ogni giorno mi guida e mi dà fiducia quando ne ho più bisogno. “L'amore non si riconosce per ciò che chiede ma per ciò che offre". A te che hai stravolto e cambiato la mia vita, a te che sei il mio rifugio, la mia risata, il mio compagno di avventure, buon compleanno amore mio. Alberta».

Una dedica speciale anche dai figli Daniele, Livia e Annamaria.

«Ci hai insegnato che spesso la vita non è tutta rose e fiori, ci hai insegnato ad amare sempre il prossimo, a non giudicare, ci hai insegnato che valiamo anche senza l’approvazione altrui, ci hai insegnato che spesso le nostre paure erano favole che ci creavamo sulla base di castelli immaginari, e ci hai insegnato che la vita non è solo bianco e nero, ma ci sono altre mille sfumature.. e grazie ancora per le mille cose che ci insegnerai che saranno sempre custodite dentro di noi».

Buon compleanno Adamo da tutti noi, dai tuoi genitori Pasquale e Annamaria, e da tutti quelli che ti vogliono bene.