Roberta Pezzano

TERMOLI. Un ponte di auguri che unisce l'amicizia da Termoli a Ferrara, ponte che raggiunge Roberta Pezzano, che ha compiuto ieri 44 anni.

Un messaggio della sua amica del cuore, Carola Ragni: «Auguri Roberta! Tanti auguri per i tuoi 44 anni a un'amica-sorella, che va controvento, che non si arrende mai e che, con la sua forza di volontà, ce la fa sempre, non perdendo mai il sorriso.

Ti auguro tanti viaggi, sorrisi e amore. Tua, Carola».