Christian Pio Cocchianella

TERMOLI. Cerimonia di battesimo, domenica scorsa, nel giorno dell'Immacolata Concezione, per il primo sacramento assunto dal grazioso Christian Pio Cocchianella, alla chiesa di San Francesco.

I genitori Agnese Di Nicola e Angelo Pio Cocchianella, con la sorellina Clarissa, hanno vissuto momenti speciali e per questo, assieme a Christian Pio, hanno ringraziato il padrino Massimiliano Di Carlo e la madrina Daniela Baccaro.

«A Massimiliano e Daniela infinite grazie per aver accettato di accompagnarci in questa tappa importante della vita di Christian Pio, e grazie soprattutto perché sa che vi avrà accanto in tutte quelle che verranno. Vi vogliamo bene».