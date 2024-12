Lucia Lamanda

GUGLIONESI. Classe di ferro 1974 (e scusate se è poco...). Oggi, una nostra lettrice speciale, che sovente ci mette la firma per dire come la pensa, Lucia Lamanda, compie 50 anni. Per lei, un messaggio di auguri sincero, in questo giorno che segna un traguardo anagrafico... epocale, con l'auspicio di una seconda metà di vita ancora più densa di soddisfazioni.