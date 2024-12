Michelina Barbieri

ROTELLO. Michelina Barbieri compie 60 anni: «Una mamma è una persona speciale nella nostra vita, ci capisce sempre ci difende anche quando sbagliamo siamo davvero fortunati ad averti come mamma, ti ringraziamo per tutto per esserci nei momenti belli e in quelli meno belli.

Sai che sono di poche parole quando devo scrivere però con queste poco parole per te ti volevamo augurare tanta felicità e tanta serenità. Tantissimi auguri dalla tua famiglia».

Il dolcissimo messaggio della figlia Marialuisa.