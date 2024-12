Giuseppe Raimondo

GUGLIONESI. Festa grande in casa Raimondo, Giuseppe spegne 18 candeline e diventa maggiorenne.

"Oggi festeggi un traguardo importante: i tuoi 18 anni. Un momento che segna l’inizio di una nuova fase, fatta di scelte, sogni e opportunità. Ti auguriamo di affrontare ogni passo con coraggio e determinazione, proprio come hai sempre fatto. In questo giorno speciale, il pensiero va anche a tuo padre. Anche se non è più con te fisicamente, siamo certi che il suo amore e la sua forza ti accompagneranno sempre. Lui sarebbe fiero di vedere il giovane uomo che sei diventato. Ti auguriamo una vita piena di felicità, soddisfazioni e momenti che ti regalino pace". Buon compleanno Giuseppe, dal tuo "Angelo", la tua mamma e i tuoi fratelli.