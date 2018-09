I 105 anni di Michele Cicora

Auguri

SAN GIULIANO DI PUGLIA. L'amministrazione comunale di San Giuliano di Puglia ha celebrato i 105 anni del signor Michele Cicora, concittadino di tutti e nonno del paese. Questa l'iscrizione posta nella targa consegnata dal sindaco Luigi Barbieri: il bagaglio di saggezza che hai raccolto in questi anni è la memoria più preziosa per tutti noi, auguri per i tuoi 105 anni di età, dagli amministratori del Comune di San Giuliano di Puglia». Datato 15 settembre 2018. Tanti auguri a nonno Michele dai figli, i generi, i cognati, i nipoti e i pronipoti.