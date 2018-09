Alberto Baccari e Cinzia Francesca Palladino convolano a giuste nozze alle Isole Tremiti

ISOLE TREMITI. Alberto Baccari e Cinzia Francesca Palladino convolano a nozze. Il matrimonio sarà celebrato presso la chiesa a San Nicola, alle Isole Tremiti. Ad Alberto il messaggio di papà Franco. «Per Alberto. Ti abbiamo dedicato i migliori anni della nostra vita con amore e onestà. Valori che porterai per tutta la vita. Non sei mai stato un ragazzo, hai sempre accettato le sfide e continua ad essere l'uomo che ci ha sempre inorgoglito. Vola sempre alto ma ricordati che fino a che possono, i tuoi genitori sono sempre con te. Splendida navigazione e buon vento, con l'amore di chi ha sempre creduto in tutto ciò che hai fatto e farai. Sii orgoglioso delle tue scelte, del tuo lavoro, del tuo essere termolese nel mondo, della tua nuova famiglia e di quei valori che ti spingeranno a difenderla a prescindere. Con vero e unico amore di padre, di uomo, di amico, ti auguro che ogni tuo progetto, a cominciare da quello odierno, si avveri sempre come tu vuoi. Con orgoglio e amore... Papà».