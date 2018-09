TERMOLI. «E come disse il proverbio: nella botte piccola c'è il vino buono. Questo fa proprio per te piccola donnina dalle grandi virtù. Sei un vulcano sempre acceso che non si spegne mai! Il nostro regalo più grande sei tu. Buon compleanno Maria da chi ti vuole un mondo di bene: papà, mamma e la tua inseparabile sorellona Giada.