TERMOLI. Nozze benedette dal folclore Termolese per Nicola D'Ascanio e Marianna Simeone, che si sono uniti in matrimonio presso la Chiesa di San Francesco, accompagnati a fine celebrazione da una sorpresa del Terzo Millennio. In realtà è stato un omaggio dello sposo alla sua gentile consorte, lui che ha voluto realizzare questo desiderio della sua amata con un tuffo nella tradizione medievale.

Infatti gli sposi, appassionati di rievocazioni storiche e manifestazioni medievali, hanno gradito tantissimo il cameo offerto dagli amici della Associazione Culturale Terzo Millennio.

Il gruppo assoldato per l'evento e coordinato da Gianni Pasquarelli, ha presentato una coreografia che ha fatto da cornice all'evento, durante la quale ognuno ha eseguito il suo ruolo in modo ineccepibile.

Molti i selfie, le foto richiesti dagli invitati che hanno fatto da cornice all'esibizione.

Il presidente come sempre ha ringraziato tutti gli intervenuti del gruppo rievocativo, sempre pronto a cimentarsi in nuove sfide.

Lo stesso Bucci ha ricordato che il casting è sempre aperto per qualunque ruolo, figuranti attori, musici e cantanti.