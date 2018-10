Il mitico Pino Insogna è diventato zio, oggi è nata Ilaria

Auguri

CAMPOBASSO. Adesso pizza diventa un fiocco rosa!!!!!

Nella giornata di oggi 19 ottobre il mitico Pino Insogna, per tutti gli amici, conoscenti e familiari, al secolo pizza, è diventato zio di una splendida principessa di nome Ilaria, che è andata ad allietare di gioia e felicità mamma Francesca e papà Luca… ma il più commosso di tutti non poteva che essere lo zio Pino, che siamo certi non mancherà di viziare la sua splendida prima nipotina.

Con immenso affetto e stima i nostri più sinceri auguri alla famiglia intera.

Nicola Loredana Angelo Manuel Grimani