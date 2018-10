La Prima comunione per Melissa

TERMOLI. Prima comunione oggi per Melissa. «Cara Melissa che la vita ti riservi un futuro radioso e la luce del Signore ti illumini sempre come in questo giorno speciale… Tanti auguri per la tua prima Comunione da mamma Pamela, dalla sorella Melania, dal fratello Nicolas, dai nonni Rossana e Peppe, gli zii e i cuginetti Samuel, Loris e Luigi. Auguri anche dalla redazione».