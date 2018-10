I primi 56 anni di Joe Mileti: auguri all'esimio avvocato

TERMOLI. Che compisse oggi 56 anni non l'avremmo mai detto. Giuseppe Mileti, in arte Joe, taglia oggi questo traguardo anagrafico, ma sappiamo che rimane come sempre da una parte un professionista serio e rigoroso e dall’altra un amabile guascone.

A lui arrivano auguri speciali, pieni di affetto, dai figli Rebecca e Claudio Joe, da Romina, e da Michele e Katiuscia, nonché dai parenti e gli innumerevoli amici.