Auguri ad Andrea De Fenza per la brillante laurea in Economia e Commercio

TERMOLI. «Che la determinazione e la forza che hai profuso per riuscire nei tuoi studi, anche attraverso tanti sacrifici, ti accompagnino sempre per tutti i tuoi futuri successi nella vita. Questo è il primo traguardo, io e tua madre ti abbiamo sempre sostenuto ed appoggiato nel tuo cammino, nello sport come nello studio.

Goditi questo momento e continua a farci essere orgogliosi di te.

Congratulazioni dottor Andrea De Fenza». Con questo messaggio diffuso dal papà Agostino e condiviso dalla mamma, dalle sorelle e da tutti coloro che gli vogliono bene, si formulano le migliori congratulazioni ad Andrea per la brillante laurea in Economia e Commercio conseguita oggi in Ancona all'Università Politecnica delle Marche.