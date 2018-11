I primi 50 anni di Antonella D'Ascenzo

TERMOLI. Oggi Antonella D'Ascenzo compie la metà del giro della sua vita, mezzo secolo vissuto in armonia e felicità, anche con qualche basso ma soprattutto molti alti, insomma i primi suoi 50 anni per Antonella sono stati anni splendidi, quindi oggi è giusto che venga festeggiata come una persona speciale come lei merita. Lo faranno con amore immenso il marito Celestino, i suoi due gioielli di figlioli Andrea e Mattia, la mamma Maria la sorella Katia, da parte anche del cognato Massimo, dal fratello Gianfranco e la cognata Celine e dai nipoti Francesca, Vincenzo, Manuel, Carla e Juliette. Alla neo cinquantenne gli auguri anche da parte della nostra redazione.