Laurea in Biologia molecolare e applicata per Flavio Colombo

Auguri

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Congratulazioni al dottor Flavio Colombo che si è laureato brillantemente in Biologia molecolare e applicata – curriculum nutrizione all’Università Politecnica delle Marche in Ancona - Facoltà di Scienze. Ha discusso un’apprezzata tesi, premiata con 110 e lode e menzione per la qualità del lavoro svolto, sugli “Effetti del glifosato sul danno ossidativo: studio in vitro su cellule intestinali Caco-2”. A Flavio “le più vive congratulazioni per aver raggiunto un traguardo tanto ambito e sinceri auguri per un futuro foriero di soddisfazioni personali e professionali.

I genitori e tutta la grande famiglia Colombo sono orgogliosi di te”.