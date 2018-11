Tanti auguri a una vera roccia: Floriana Cordisco

TERMOLI. Floriana Cordisco riceve oggi, come ogni anno, gli auguri dalla sua splendida famiglia. «Un giorno speciale per una vera roccia, viva Floriana Cordisco. Umanità, serenità e la forza delle fede: tanti cari auguri alla speciale Floriana, pronta a spegnere le sue candeline per festeggiare alla grande il suo compleanno.

Floriana è intrappolata da sempre in un corpo che non le permette di muoversi, guarda il mondo da una sedia a rotelle, ma quello che vede è talmente straordinario che nulla le ha impedito di gridare tutta la sua voglia di vivere. Ha imparato fin da bambina a non aver paura del dolore, se dietro, nascosta, c’è la volontà di ricominciare a sorridere. La sua incredibile fede è ammirevole. Nessun evento traumatico la fa vacillare.

La vita l’ha allenata a tante prove, che ha dovuto affrontare e lei, come una grande atleta, ha cercato di superarle tutte con dignità e coraggio. Per lei tanti auguri speciali, con una frase di Madre Teresa di Calcutta: «La vita è bellezza, ammirala, la vita è una sfida, affrontala, la vita è preziosa, conservala, la vita è vita, difendila». Ti vogliamo tanto bene, grazie d’esistere, tanti auguri grande quercia, da Pina e mamma (e papà che da lassù ci guarderà festeggiare, felice».