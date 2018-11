TERMOLI. Per una sera il condominio Santa Lucia di via Mazzini, al civico 7, si è trasformato in un’arena.

Affacciata al balcone la signora Anna Antonetti, 83 anni, compiuti proprio giovedì scorso, e per questa ricorrenza fantastica la nipote della signora, la vocalist termolese Morena Marangi, è tornata in città e ha organizzato assieme agli amici di Ballando sotto le stelle una splendida serenata, che ha fatto fare capolino anche a parte del vicinato.

Enorme la gioia da parte di Nonna Anna, che ha così esaudito un suo sogno da sempre, grazie all’intraprendenza della nipote Morena, capace e artefice di un clima davvero festoso e allegro, con baci che andavano e venivano sospesi nell’aria.