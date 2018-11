Festa in casa Aristotile: Antonio compie 18 anni

GUGLIONESI. Antonio Aristotile compie oggi 18 anni. Per lui questo messaggio speciale. «Possano tutti i tuoi sogni e desideri avverarsi e possa tu avere sempre il coraggio di seguirli. A diciotto anni si entra in una nuova fase della vita. Un palcoscenico meraviglioso, affascinante, ma che può anche essere difficile. Abbiamo solo un consiglio per te: resta te stesso. Hai così tante cose belle da offrire al mondo degli adulti che sarebbe un peccato se cambiassi.Dovrai iniziare a essere serio… ma tutti noi sappiamo che non è il tuo caso a parte gli scherzi, caro Antonio, rimani sempre te stesso, sempre con il sorriso sulle labbra, sempre pronto a far baldoria, sempre pronto a far casino. La maturità si acquisisce soprattutto da queste cose.Buon compleanno Antonio da tutta la tua famiglia, da tutti gli amici e da Termolionline.