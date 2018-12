Festa doppia in casa Mignogna: auguri ai gemelli Giulio e Mariateresa

Auguri

LARINO. I gemelli Mignogna compiono 12 anni.

«Giulio e Mariateresa Mignogna hanno raggiunto il traguardo dei 12 anni.

A 12 anni non si è più davvero bambini e non si è ancora davvero adulti, adolescenti ma non proprio. Di sicuro a 12 si ha tutta la vita davanti, e un mare di felicità che vi aspetta. Sei anni fa eravate piccini, fra sei anni diventerete maggiorenni. 12 anni sembrano tanti ma sono pochi, è la vita bellezze! Correte avanti portando nella mente e nel cuore l’amore di papà Michele e mamma Gina, un amore incondizionato e i nostri insegnamenti.

Amate tutti e aprite il cuore a chi ne ha bisogno, a chi è diverso, a chi ha un colore diverso dal vostro, soprattutto aprite il cuore a chi è più debole, a chi ha bisogno di amore e amicizia.

Noi vi amiamo anche per questo».